Пожары в турецких отелях не заставили россиян отказаться от путевок

Два недавних инцидента в отелях на курортах Кемер и Мармарис не сказались на интересе российских туристов к отдыху в Турции. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает «Интерфакс».

Как заявили представители компании НТК «Интурист», спрос путешественников на данное направление по-прежнему высок. В организации добавили, что от путевок в Турцию никто из клиентов пока не отказывается.

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«Такого рода ситуации могут случиться на любом направлении. Обычно они не влияют напрямую на спрос в целом», — пояснили эксперты.

В компании «TUI Россия» также отметили, что подобные события практически не отражаются на популярности страны среди отдыхающих, и не зафиксировали аннулирования туров в Турцию. Подобную информацию подтверждают и в турфирме Anex Tour.

В субботу, 29 июля, в пятизвездочной гостинице в Кемере произошел пожар. В результате пострадали четыре россиянина и десять граждан Турции. Все они были госпитализированы.

Двумя днями ранее стало известно, что из отеля Munamar Beach в Мармарисе выселили около 70 российских туристов. В общей сложности из гостиницы выдворили порядка 400 человек. Причиной инцидента стал конфликт между владельцами здания и его арендатором.