Отдых в турецком All Inclusive отеле шокировал российских туристов

Россияне, отдыхавшие в All Inclusive отеле в турецкой провинции Анталья, оказались неприятно поражены низким качеством обслуживания в объекте размещения. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Путешественники приобрели путевки для отдыха в городе Кемер у московского туроператора Ted Travel. Компания разместила клиентов в Asel Hotel категории три звезды. Как заявил один из туристов по имени Алексей, путешественникам в Asel Hotel не предоставили гида. «Во-вторых, уборка номеров отсутствовала. Кондиционер протекал, мы обращались за помощью, но просьбу проигнорировали. Все приходилось чинить самим», — добавил он.

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Кроме того, за напитки, которые по системе питания «все включено» должны были быть бесплатными, с постояльцев требовали деньги. Алексей также рассказал, что в столовой отеля было большое количество мух и тараканов. «За этот ужас мы с другом отдали за неделю 54 тысячи рублей. Это был ад», — признался россиянин.

Проживанием в Asel Hotel остался недоволен и Владимир Орлов, который останавливался там вместе со своей девушкой. «Ужасное обслуживание, ресепшен, который ничем никогда не мог помочь», — заметил турист. Он также подтвердил информацию о том, что в номерах отеля не проводили уборку.

«Из питания были салаты двух видов, огурцы с помидорами в разных вариациях, в основном», — вспоминает Орлов. Он также заявил, что его знакомым, отдыхавшим в Asel Hotel, администрация гостиницы отказалась выдать закончившуюся туалетную бумагу.

Сейчас путешественники собираются жаловаться на Ted Travel в Ростуризм, а также подавать на компанию в суд.

В июле стало известно о том, что из пятизвездочного отеля Munamar Beach на турецком курорте Мармарис выселили десятки российских путешественников.

