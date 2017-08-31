Российский турист погиб в результате падения с балкона в Турции

Российский турист скончался в результате падения с четвертого этажа отеля в Турции, передает новостное агентство Ihlas. Цитаты из его сообщения приводит «Российская газета».

Инцидент произошел в среду, 30 августа, на курорте Сиде в провинции Анталья. Алексей Никитин остановился в одной из гостиниц этого города вместе с женой.

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По словам супруги, 35-летний мужчина вышел на балкон в их номере, сказав, что хочет подышать свежим воздухом. Так как Никитин долго не возвращался, женщина решила проверить, в чем дело.

Выйдя на балкон, она увидела, что муж лежит внизу на земле. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть россиянина.

Тело мужчины было доставлено в город Анталья для проведения судебно-медицинской экспертизы. Турецкая прокуратура начала расследование по факту ЧП.

В ночь на 28 августа в городе Бельдиби, также расположенном в Анталье, умер российский турист. Виктор Кондрашенко почувствовал себя плохо в номере отеля и потерял сознание. Его доставили в больницу, где 45-летний отдыхающий скончался, не приходя в себя.