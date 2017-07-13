Смертельное падение туриста с 30-метровой высоты в Таиланде сняли на видео

Австралийский турист погиб на таиландском острове Пхукет при падении с парашюта. Видеозапись произошедшего опубликовала газета Daily Mail.

По данным издания, 70-летний бизнесмен Роджер Джон Хасси (Roger John Hussey) отдыхал на Пхукете вместе с женой. В среду, 12 июля, мужчина занимался парасейлингом (полетом на буксируемом катером парашюте). Его супруга снимала процесс на видео.

Вскоре после взлета в тандеме с инструктором Хасси сорвался и упал с высоты более чем 30 метров. От полученных травм он скончался по дороге в больницу.

Полиция начала расследование инцидента. Она задержала управлявшего катером человека и инструктора, которым летел вместе с австралийцем. Им были предъявлены обвинения в халатности, приведшей к гибели человека.

