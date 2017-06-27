Голый турист погиб в Таиланде после ссоры с подругой

Турист из Южной Кореи погиб в Таиланде, упав в шахту лифта после ссоры со своей подругой. Об этом пишет газета Bangkok Post.

По данным издания, инцидент произошел в понедельник, 26 июня, в Бангкоке. Путешественник и его партнерша на время отдыха в столице Таиланда остановились в квартире у знакомого соотечественника.

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Турист поссорился со своей девушкой, после чего выбежал в обнаженном виде из квартиры на восьмом уровне 20-этажного здания. В приступе ярости он начал колотить огнетушителем по грузовому лифту.

Таким образом путешественнику удалось частично открыть его дверь. Мужчина попытался пробраться в лифт, но в итоге провалился в шахту. От полученных травм 33-летний кореец скончался на месте происшествия.

В апреле британский турист погиб, спрыгнув без одежды с балкона гостиницы в Паттайе. В феврале россиянин скончался после падения с 12-го этажа жилого дома на этом же таиландском курорте.