Голый британский турист разбился после прыжка с балкона в Таиланде

Британский турист скончался на таиландском курорте Паттайя после прыжка с балкона на третьем этаже гостиницы. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает издание Mirror.

По его данным, инцидент произошел в ночь на четверг, 13 апреля, во время празднования Сонгкрана — тайского Нового года. Кристофер Лейдлер (Christopher Laidler) отдыхал в баре на Уокинг-стрит, известной тем, что там предлагают туристам сексуальные услуги.

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После этого он отправился в гостиницу, расположенную на той же улице. Примерно в 04:30 утра по местному времени обнаженный Лейдлер выбросился с балкона.

При падении 31-летний мужчина получил травмы и потерял сознание. На место ЧП прибыли медики, туриста повезли в больницу, но он умер по пути в клинику.

Полиция заявила, что в комнате, которую снимал Лейдлер, следов борьбы обнаружено не было. Почему мужчина выбросился из окна, неизвестно. Ведется расследование происшествия.

В феврале российский гражданин погиб после падения с 12-го этажа в Паттайе.

