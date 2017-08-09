Россиянку избили в турецком отеле за фотографирование друзей

Туристка из Москвы, отдыхавшая в конце июля — начале августа в турецкой Аланье, получила травму головы из-за фотосъемки других постояльцев. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам путешественницы, зарегистрированной в соцсети как Мару Ся, она вместе с детьми и мужем отдыхала в пятизвездочной гостинице Kirman Hotels Arycanda De Luxe. Семья подружилась с другими отдыхающими из России, и в один из дней женщина согласилась пофотографировать их на территории отеля.

Во время съемки к ним подошел сотрудник гостиницы с другим мужчиной. Они сообщили россиянам, что работать на территории гостиницы может только их фотограф. Туристка объяснила, что просто снимает друзей, ее ответ устроил служащего и его сопровождающего.

Однако позднее к семье подошел другой молодой человек с фотоаппаратом. «Фотограф делает несколько шагов мне навстречу и по-боксерски лбом упирается мне в лоб. Произносит: "Тебе конец. Это твоя последняя фотосессия"», — рассказала женщина.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

После этого за туристку вступился мужчина, семью которого она снимала, завязалась драка. Прибежавший на крики сотрудник отеля, который изначально увидел в москвичке конкурентку, начал таскать ее по газону за волосы. Потасовку разняли другие отдыхающие отеля. Отмечается, что муж россиянки в этот момент находился на море с детьми.

В больнице у туристки из Москвы диагностировали травму головы, у вступившегося за нее мужчины оказалась разбита губа.

Сотрудники отеля посоветовали россиянам не вызывать полицию. Они предложили постояльцам повысить категорию номера и пообещали, что фотографы принесут извинения, однако этого так и не произошло.

В конце июля сообщалось, что в Турции за два дня умерли пять российских туристов.