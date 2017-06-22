В столичном кафе мужчина зарезал отказавшуюся выйти за него замуж официантку

В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве молодой официантки, работавшей в кафе в центре Москвы. По предварительной информации, злоумышленник забежал в кафе и несколько раз ударил жертву ножом, рассказала пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что убийство произошло в кафе «Бейрут», а жертва — уроженка Киргизии. По предварительным данным, мужчина нанес ей не менее девяти ударов ножом из-за отказа вступить в брак. Ранее они познакомились в социальных сетях.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В апреле шеф-повар одного из ресторанов японской кухни на северо-востоке Москвы напал на клиента, выразившего недовольство антисанитарией в заведении. Злоумышленник вывел посетителя на улицу, достал пневматический пистолет и выстрелил в него.