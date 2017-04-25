Шеф-повар японского ресторана выстрелил в недовольного антисанитарией посетителя

Шеф-повар одного из ресторанов японской кухни на северо-востоке столицы выстрелил в клиента, выразившего недовольство антисанитарией в заведении. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ресторан расположен на проспекте Мира. По предварительным данным, повар отвел недовольного посетителя на улицу, достал пневматический пистолет и выстрелил в него. Пострадавший запрыгнул на багажник принадлежащего злоумышленнику Audi A6, но упал.

В результате посетителя доставили в больницу с переломом руки и ушибами, в отношении повара возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», он находится под подпиской о невыезде.

В январе в Санкт-Петербурге полиция задержала повара одного из кафе на проспекте Испытателей, который напал с тесаком на одного из посетителей. Нападавший нанес мужчине несколько ударов по руке и кричал, что убьет его.