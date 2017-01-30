В Петербурге повар из Африки ранил посетителя тесаком

Полицейские Приморского района Санкт-Петербурга в кафе на проспекте Испытателей задержали 21-летнего повара из Северной Африки, который мясным тесаком нанес ранения одному из посетителей. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«29 января в 6:30 в полицию поступила информация о том, что в травмпункт обратился 31-летний гражданин со скальпированной раной пальца левой кисти, ушибом и кровоподтеком правой половины грудной клетки и ссадиной в области шеи», — говорится в сообщении.

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Потерпевший пояснил, что около половины пятого утра в кафе на проспекте Испытателей неизвестный, угрожая ему мясным тесаком, нанес несколько ударов по руке, при этом кричал, что убьет его.

В УМВД отмечают, что стражам порядка не только удалось задержать повара кафе, но и полностью изобличить его в совершении нападения. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

25 ноября 2016 года стало известно, что повар, работающий в одном из столичных кафе на Пресненской набережной, получил проникающее ранение брюшной полости, решив разыграть коллегу.

28-летний уроженец Таджикистана подошел сзади к 29-летнему киргизу, когда тот резал мясо, и громко крикнул на ухо. От неожиданного звука мужчина резко обернулся, не выпуская нож из рук. Стоявший рядом шутник получил удар в живот.