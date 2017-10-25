Заколотого подростка нашли в туалете волгоградской школы

Ученик восьмого класса скончался от ножевого ранения в одной из волгоградских школ. Его тело обнаружили в туалете образовательного учреждения, сообщает в среду, 25 октября, пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По словам представителя управления, на теле 14-летнего ученика было обнаружено ножевое ранение в области сердца. Орудие преступления со следами крови нашли на пришкольной территории.

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства гибели подростка.

Накануне в Москве ученик колледжа ударил восьмиклассника ножом в спину, а затем убежал. Подростка доставили в больницу с колото-резаным ранением. По информации ТАСС, молодые люди были друзьями.