В московском колледже нашли тела студента и преподавателя с ножевыми ранениями

В здании учебного заведения непрерывного образования на Гвардейской улице (бывший политехнический колледж №42) в Москве около часа дня обнаружены тела преподавателя и студента с ножевыми ранениями. Об этом в среду, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России (СКР).

«По предварительным данным, на телах имеются признаки насильственной смерти, на месте происшествия приступила к работе следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются», — рассказала официальный представитель главка Юлия Иванова.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц»).

Как сообщил источник в правоохранительных органах, мертвыми обнаружены двое мужчин: 18-летний студент и 44-летний преподаватель. В настоящее время идет поиск свидетелей произошедшего.

30 октября стало известно, что волгоградского школьника, признавшегося в причастности к гибели одноклассника, отпустили из-под стражи.

26 октября в туалете одной из волгоградских школ нашли тело 14-летнего подростка с ножевым ранением в области сердца. Позднее возле здания образовательного учреждения обнаружили нож со следами крови.