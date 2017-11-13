Москвичка убила маленького ребенка и покончила с собой из-за денежных проблем

Тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили родственники в одной из квартир жилого дома на улице Подольских Курсантов на юге столицы. По предварительным данным, москвичка убила сына и покончила с собой, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах в понедельник, 13 ноября.

Рядом с телами нашли предсмертную записку, в которой женщина прощается с родными и просит их заплатить долги. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По основной версии, причиной трагедии стали депрессия и сложное материальное положение, в котором оказалась женщина.

В главке Следственного комитета России (СКР) по Москве «Ленте.ру» подтвердили информацию об обнаружении тел двух человек в одной из квартир на юге Москвы. «В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнила представитель управления Юлия Иванова.

30 сентября в подмосковном поселке Ильинское 36-летний мужчина, разорившийся на бирже, убил 13-летнюю дочь и покончил с собой. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии».