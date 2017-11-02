Зарезавший преподавателя студент завещал брату аккаунты в онлайн-играх

На домашнем компьютере студента одного из московских колледжей, убившего преподавателя и покончившего с собой, во время обысков нашли прощальную записку для старшего брата. Об этом сообщает в четверг, 2 ноября, MK.ru.
По информации издания, Андрей Емельянников оставил текстовый документ объемом около полутора страниц, в котором объяснил свой поступок. «Я свалил. Монитор и ... (перечисление аккаунтов в онлайн-играх) оставляю тебе. С компьютером разберетесь сами. Люди — м*****, а человечество не может жить в мире само с собой», — говорится в самом начале.
Учащийся далее написал, что разочаровался во взрослом мире, его коробило от рутины и не устраивали действующие в социуме порядки. Андрей также назвал отвратительным привычное окружающим чередование рабочих и выходных дней (5 через 2).
Как рассказал изданию источник в следствии, 25-летний Артем не заметил ничего необычного в поведении брата вечером перед трагедией. Родственники поужинали вместе, обсудили планы на выходные, после чего старший пошел спать, а младший сел за компьютер. При этом ни Артем, ни живущая отдельно мать Андрея не знали, что тот две недели прогуливал учебу.
МК отмечает, что полицейские изъяли из квартиры братьев компьютер, жесткий диск, второй телефон Андрея и флеш-карту.
Два тела с ножевыми ранениями были обнаружены в учебном заведении непрерывного образования на Гвардейской улице (бывший политехнический колледж №42) 1 ноября. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
По предварительным данным, между учащимся и преподавателем основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) Сергеем Даниловым произошел конфликт. В результате 18-летний юноша нанес 44-летнему мужчине несколько ударов ножом, а потом покончил с собой. При этом перед самоубийством Андрей успел сделать селфи на фоне убитого учителя.
Как передает РИА Новости, в рюкзаке студента на месте ЧП нашли топорик, нож в чехле и несколько упаковок таблеток «Анальгин» и «Цитрамон». Также были изъяты телефоны преподавателя и учащегося, ручная циркулярная пила и документы.