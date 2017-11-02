Зарезавший преподавателя студент завещал брату аккаунты в онлайн-играх

На домашнем компьютере студента одного из московских колледжей, убившего преподавателя и покончившего с собой, во время обысков нашли прощальную записку для старшего брата. Об этом сообщает в четверг, 2 ноября, MK.ru.

По информации издания, Андрей Емельянников оставил текстовый документ объемом около полутора страниц, в котором объяснил свой поступок. «Я свалил. Монитор и ... (перечисление аккаунтов в онлайн-играх) оставляю тебе. С компьютером разберетесь сами. Люди — м*****, а человечество не может жить в мире само с собой», — говорится в самом начале.

Учащийся далее написал, что разочаровался во взрослом мире, его коробило от рутины и не устраивали действующие в социуме порядки. Андрей также назвал отвратительным привычное окружающим чередование рабочих и выходных дней (5 через 2).

Как рассказал изданию источник в следствии, 25-летний Артем не заметил ничего необычного в поведении брата вечером перед трагедией. Родственники поужинали вместе, обсудили планы на выходные, после чего старший пошел спать, а младший сел за компьютер. При этом ни Артем, ни живущая отдельно мать Андрея не знали, что тот две недели прогуливал учебу.

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МК отмечает, что полицейские изъяли из квартиры братьев компьютер, жесткий диск, второй телефон Андрея и флеш-карту.

Два тела с ножевыми ранениями были обнаружены в учебном заведении непрерывного образования на Гвардейской улице (бывший политехнический колледж №42) 1 ноября. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

По предварительным данным, между учащимся и преподавателем основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) Сергеем Даниловым произошел конфликт. В результате 18-летний юноша нанес 44-летнему мужчине несколько ударов ножом, а потом покончил с собой. При этом перед самоубийством Андрей успел сделать селфи на фоне убитого учителя.

Как передает РИА Новости, в рюкзаке студента на месте ЧП нашли топорик, нож в чехле и несколько упаковок таблеток «Анальгин» и «Цитрамон». Также были изъяты телефоны преподавателя и учащегося, ручная циркулярная пила и документы.