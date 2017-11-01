Названа причина убийства московским студентом своего преподавателя

Между студентом и преподавателем, которые ранее были найдены мертвыми в одном из московских колледжей, произошел конфликт. В результате 18-летний юноша несколько раз ударил мужчину ножом, а потом покончил с собой. Об этом в среду, 1 ноября, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Причина ссоры не уточняется. Собеседник агентства заявил, что убитый 44-летний мужчина преподавал ОБЖ.

На месте происшествия работают оперативники. Они опрашивают руководство колледжа, коллег педагога и однокурсников студента.

Ранее в среду сообщалось, что учащийся Андрей Емельянников сделал селфи на фоне убитого преподавателя и выложил фото во «ВКонтакте».

Об обнаружении двух тел с ножевыми ранениями в учебном заведении непрерывного образования на Гвардейской улице (бывший политехнический колледж №42) стало известно 1 ноября. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.