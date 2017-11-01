Отец не нашел у сына-студента причин для убийства преподавателя в Москве

У студента одного из московских колледжей Андрея Емельянникова, убившего своего преподавателя, не было никаких предпосылок для совершения преступления. Об этом заявил отец молодого человека, сообщает РЕН ТВ в среду, 1 ноября.

В то же время, как рассказали телеканалу друзья и знакомые Емельянникова, студент постоянно носил с собой нож. Также, по данным РЕН ТВ, на месте преступления была обнаружена электропила, которую он, предположительно, мог принести с собой.

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Ранее сообщалось, что между учащимся и преподавателем основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) Сергеем Даниловым произошел конфликт. В результате 18-летний юноша нанес 44-летнему мужчине несколько ударов ножом, а потом покончил с собой. Причина ссоры не уточняется. При этом перед самоубийством студент успел сделать селфи на фоне убитого учителя и выложить фото во «ВКонтакте».

Два тела с ножевыми ранениями были обнаружены в учебном заведении непрерывного образования на Гвардейской улице (бывший политехнический колледж №42) 1 ноября. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.