Присяжные единогласно оправдали водителя «красногорского стрелка»

Присяжные заседатели полностью и единогласно оправдали Шоту Элизбарашвили — личного водителя Амирана Георгадзе, в октябре 2015 года расстрелявшего чиновников Красногорского района Подмосковья и затем покончившего с собой. Об этом в среду, 15 ноября, «Ленте.ру» заявила Илона Бунчук, официальный представитель Мособлсуда.

Он был освобожден в зале суда. Обсуждение юридических последствий вердикта назначено на 17 ноября.

Элизбарашвили задержали в октябре 2015 года. СКР предъявил ему обвинения в пособничестве в убийстве и в незаконном обороте огнестрельного оружия — именно водитель вносил и выносил сумку с оружием в здание городской администрации Красногорского муниципального района, перевозил самого Георгадзе от одного места преступления к другому, а также снимал происходящее на мобильный телефон.

Обвиняемый своей вины не признал: он утверждал, что был не в курсе готовящихся преступлений, а затем оказался в заложниках у вооруженного Георгадзе.

19 октября 2015 года в здании администрации Красногорского муниципального района предприниматель Амиран Георгадзе расстрелял своих знакомых — первого замглавы администрации Юрия Караулова и гендиректора ОАО «Красногорское предприятие электрических сетей» Георгия Котляренко. В тот же день Георгадзе убил партнера по строительному бизнесу Тристана Закаидзе и случайного встречного Константина Смыслова, сотрудника охраны газеты «МК», и скрылся. 20 октября за информацию о подозреваемом МВД объявило вознаграждение в размере миллиона рублей, но вечером того же дня он был найден мертвым в частном доме в поселке Тимошкино. По заключению экспертов, «красногорский стрелок» покончил с собой.