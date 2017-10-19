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Золотой билет

Откосить от армии в России все еще несложно, но есть нюанс

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России полным ходом идет осенний призыв: пока одни молодые люди думают, в какие войска им лучше податься, другие ищут способы откосить от армии. Покупка военного билета давно стала реалией российской жизни, и весь вопрос лишь в том, как именно приобрести заветную красную «корочку». На фоне тотальной борьбы с коррупцией сотрудники военкоматов стали куда осторожнее, и призывники теперь дают взятки совсем в других местах. Как уклонисты с хорошим здоровьем умудряются избегать армии, разбиралась «Лента.ру».

Легенды об уклонистах

Наверное, каждый представитель сильного пола в России может рассказать историю о том, как кто-то косил от армии — друг, знакомый или он сам. Вот несколько типичных примеров, которые автор статьи слышал лично.

«У друга есть коллега-уклонист, который специально купил автомобиль, чтобы никогда не спускаться в метро и обезопасить себя от тех, кто когда-то призывников там ловил. Сейчас, правда, их там вроде не ловят».

«Знакомый прописался на полгода в Рязани у родственников, потому что взятки в рязанских военкоматах в три раза меньше, чем в московских».

«Был знакомый, который уехал жить в деревню, в глушь до 27 лет. Был другой знакомый, который тоже прописался в глуши, чтобы заплатить меньше. А еще была байка, как одному парню подфартило: его дело в буквальном смысле подпирало шкаф. Он пришел в военкомат, а ему сказали: "Дела на тебя нет, свободен"».

Подобным историям нет числа, причем касаются они и времен СССР, и России 90-х годов. Однако время не стоит на месте, и сегодня в военкоматах действуют совсем другие порядки. Но коррупция при этом никуда не делась.

«Коррупция выездная, за пределами военкоматов. На обследованиях. В самих военкоматах подставляться не хотят».

Эволюция откоса

В Москве и других крупных городах сегодня действует стандартная процедура получения военного билета за деньги, утверждает источник «Ленты.ру», неоднократно помогавший людям избежать призыва. Конечно, нельзя просто прийти в военкомат и признаться в нежелании служить отечеству. Но если такое нежелание присутствует, на помощь всегда готовы прийти специальные люди.

Свои услуги они предлагают методом сарафанного радио. Те, кому эти люди уже помогли уклониться от службы, передают их контакты потенциальным клиентам. Финансовые условия и последующий алгоритм действий обговариваются при личной встрече, но в Москве цена военного билета с категорией «В» (освобождение от призыва на военную службу в мирное время и зачисление в запас) уже несколько лет колеблется в районе пяти тысяч евро, причем оплата принимается исключительно в иностранной валюте. Чтобы гарантировать честность сделки, пишется расписка, что деньги клиента якобы взяты в долг.

Немалая цена обусловлена большим количеством участвующих в процессе «отмазы» людей. Свой процент получает начальник и сотрудники военкомата, врачи призывной комиссии, а также доктора больниц, где молодые люди проходят дополнительные обследования. Сама схема состоит из нескольких этапов. Сперва заранее предупрежденные (и получившие деньги за свои услуги) сотрудники военкомата направляют призывника на медобследование, где у него диагностируется некое заболевание. В большинстве случаев призывники заранее сообщают о нем специалистам по «отмазе» или предварительно проходят обследование в частной клинике, чтобы военкоматовским врачам было легче поставить нужный диагноз.

После призывник отправляется подтверждать его в одну из больниц, где проходит ряд процедур или проводит некоторое время в стационаре. Все это время его медицинская карта пухнет новыми нужными диагнозами, призванными подтвердить его негодность к строевой службе. Затем документы относят обратно в военкомат, а через две недели новоиспеченный рядовой запаса получает вожделенный документ и освобождение от службы.

Источник «Ленты.ру» уверен, что раскрыть такие схемы практически невозможно.

«Все сотрудники военкоматов работают там в надежде попасть к кормушке. Поток "отмаз" огромен и доходит до 15-20 призывников в неделю, к тому же все это делается в условиях жесткой конспирации», — рассказывает он.

Правда, случаются исключения, продолжает источник. В 2015 году одного из московских военкомов взяли по наводке. Так вот, он совершенно не опасался спалиться: ездил на Infiniti, а данные по всем отмазанным призывникам хранил в незашифрованной Excel-табличке на рабочем компьютере. В итоге у многих "годных в военное время" попытались проверить билеты, но они просто не отреагировали на повестки», — подытоживает он.

Бессильный военкомат

«В России по-прежнему живо убеждение, что можно просто прийти и дать на лапу военкому. На деле борьба с коррупцией все же идет, причем в основном в низах — на уровне тех самых военкомов. Если в Минобороны есть взяточники, то они заинтересованы в крупных подрядах, а низовая коррупция им как раз-таки не нужна. Зачем компрометировать ведомство?» — говорит Борис Лопатухин, юрист организации «Призыва.Нет.ру».

По словам Лопатухина, основные коррупционеры в сфере призыва — это либо сотрудники медкомиссий в военкоматах, либо врачи, которые ставят по направлениям оттуда диагнозы в поликлиниках. Такая схема как бы выносит коррупцию за пределы военкоматов и обеляет их сотрудников: даже если медика поймают на взятке, отвечать за это будет главврач поликлиники. Рисковать военные не любят.

«Редкий призывник понимает, что происходит в военкомате. Сотрудники медкомиссии там не являются врачами в привычном понимании — их роль сводится к тому, что они сверяют документы на призывника из поликлиники со списком болезней, с которыми можно или нельзя служить. Не больше и не меньше. Многие призывники говорят: "Врач в военкомате сказал, что с этим служат". Но это уже нарушение закона: выражать свое мнение сотрудник медкомиссии не имеет права. Кстати, любопытно, что призывник имеет право снимать происходящее на комиссии на фото и видео, но пользуются этим единицы», — объясняет собеседник «Ленты.ру».

По словам Лопатухина, теоретически медики из военкомата могут решить, что призывник однозначно годен или однозначно негоден к службе в армии. Но в этом случае с первой же минуты после решения они несут за юношу персональную ответственность. Поэтому практически всегда призывника посылают на обследование в больницу или в поликлинику — причем не в любую, а только в ту, что есть в специальном списке, который ежегодно утверждает региональный Минздрав совместно с военкоматом субъекта.

Врачебная помощь

«К врачу в больнице или в поликлинике призывник приходит с двумя документами: направлением на обследование и актом, куда вносятся данные обо всех его заболеваниях. Тут, конечно, открывается большой коррупционный простор. Как мы знаем, у специалистов на медкомиссиях урезанные полномочия, и оспорить диагноз стороннего врача по направлению они не могут. Конечно, это актуально лишь в том случае, если сам военкомат не находится в коррупционной связке с медиком, что порой встречается», — рассказывает собеседник «Ленты.ру».

Борис Лопатухин объясняет: если врач повязан с военкоматом, то из немалой суммы за откос от армии, которая может доходить до полумиллиона рублей, ему достанется лишь 10-20 тысяч — остальное уйдет многочисленным жадным посредникам. При этом врач рискует сесть по статье 290 УК РФ «Получение взятки» — но тут есть любопытные нюансы.

«Если медик подмахнул нужный диагноз призывнику, который годен в армию, — это статья 290 УК РФ. Но бывает и так, что деньги берут у молодого человека, который и так, без всяких фальшивых диагнозов, негоден к службе. А это уже 290-я статья вкупе со статьей 159 УК РФ ("Мошенничество"), где наказание куда больше», — говорит Лопатухин.

По словам эксперта, если такого врача-взяточника поймают, все диагнозы, которые он ставил призывникам, начнут перепроверять. Бывали случаи, когда военных билетов лишали 25-летних молодых людей, которые откосили от армии еще в 18 лет. Правда, дело о даче взятки на них, как правило, не заводили из-за истекшего срока давности, но они вновь становились военнообязанными.

«Как бы там ни было, когда независимый врач поставил призывнику диагноз, он возвращается с актом в военкомат. Там, на медкомиссии, данные из акта вновь сверяют со списком болезней. Потом, независимо от того, годен человек или нет, документы попадают в областной военкомат, на медкомиссию более высокого уровня. Но там по сути все то же самое: ни выражать свое мнение, ни ставить диагнозы местные специалисты не могут, их роль — это просто сверка. И уже после этого призывник либо получает заветный военный билет, либо идет в армию», — объясняет наш гость.

Ориентация не спасет

Конечно, в теме откоса от армии нельзя не вспомнить и расхожее суждение, что геев якобы служить не берут. На поверку все оказывается не столь обнадеживающе для адептов однополой любви.

«Российские законы не предусматривают освобождение от армейской службы по причине нетрадиционной сексуальной ориентации: в России она, несмотря на международную практику, до сих пор считается патологией. Поэтому единственный на сегодня способ для гея уклониться от армии — это доказывать, что его сексуальное предпочтение является неким видом психического расстройства», — объясняет Борис Лопатухин.

Эксперт отмечает: некоторые призывники рискуют и идут на это. Конечно, они могут добиться успеха и получить военный билет, но побочных эффектов от этого куда больше, чем пользы: постановка на учет в психоневрологический диспансер со всеми вытекающими, вроде закрытого доступа к приобретению оружия и усыновлению детей. Кроме того, могут возникнуть сложности с оформлением кредитов и ипотек — некоторые банки интересуются психическим здоровьем клиента.

«На самом деле тем, кто хочет откосить от армии, важно помнить одно: если в их окружении с десяток человек обещают помочь с военником, то реальную возможность, скорее всего, имеет лишь один — какой-нибудь сын друга военкома. Но это большое везение. Поэтому прежде чем отдавать сотни тысяч рублей за возможность не примерить военную форму, каждому призывнику надо очень хорошо подумать: ведь шанс столкнуться с мошенничеством или подставой тут велик как нигде. Законные способы получить военный билет куда лучше», — заключает собеседник «Ленты.ру».

Алексей Стейнерт

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