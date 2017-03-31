Военные сообщили о падении числа уклонистов в 2016 году на 20 процентов

В 2016 году число уклонистов упало на 20 процентов в сравнении с 2015-м. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«У нас по итогам прошлого года 3800 человек [уклонялось от службы], количество уклонистов уменьшилось на 20 процентов по сравнению с позапрошлым годом, и проблема не стоит остро», — сказал Бурдинский.

Он указал, что сейчас в российской армии служат около 383 тысяч контрактников, и отметил определенные новшества в организации призыва. В частности, крымчане теперь получили право проходить службу не только в частях, развернутых на полуострове, но и в других регионах России.

Весенний призыв в России стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. Согласно опубликованному 30 марта указу президента, в этот период планируется призвать на военную службу 142 тысячи человек.

В предыдущую призывную кампанию, осенью 2016 года, в военкоматы были вызваны 623 тысячи человек, из которых призвали в ряды вооруженных сил 152 тысячи.