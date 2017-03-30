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Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 142 тысяч человек

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Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военную службу, в соответствии с которым в вооруженные силы будут направлены 142 тысячи человек. Документ в четверг, 30 марта, опубликован на официальном портале правовой информации.

11 января начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров сообщил о том, что доля призывников с высшим образованием в российской армии за последние годы существенно выросла, теперь диплом вуза имеет почти каждый пятый срочнослужащий.

Всего в ходе осеннего призыва 2016 года (1 октября — 31 декабря), как сообщил Тонкошкуров, в военкоматы прибыли 623 тысячи человек, из них более 470 тысяч получили отсрочки или освобождения. Доля здоровых призывников выросла на 8 процентов с 2012 года и достигла 78,3 процента.

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