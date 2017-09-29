Генштаб отчитался о рекордном сокращении числа призывников

Число призывников в России впервые сокращено на десятки тысяч — до 134 тысяч человек Об этом заявил первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, передает РИА Новости.

Как отмечается, это произошло вследствие комплектования Вооруженных сил контрактниками.

«Впервые количество граждан, призываемых на военную службу, сокращено на десятки тысяч человек по сравнению с аналогичным призывом осени 2016 года. Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту», — отметил Бурдинский.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о призыве осенью 2017 года на военную службу 134 тысяч человек. В прошлом году во время осеннего призыва ряды ВС пополнили 152 тысячи человек.