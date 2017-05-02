В Госдуму внесли законопроект об электронных повестках в военкомат

Группа сенаторов вместе с главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о рассылке повесток в военкомат по электронной почте. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает ТАСС.

Законопроект предполагает, что при постановке на воинский учет граждане будут обязаны сообщать адрес личной электронной почты. «Предусматривается направление повесток гражданам в электронном виде на электронный адрес, указанный в документах воинского учета», — подчеркивается в пояснительной записке, опубликованной в думской базе данных.

Отмечается, что повестки будут подписываться электронной подписью военного комиссариата или уполномоченного лица.

По словам авторов законопроекта, в 2016 году военкоматы не смогли оповестить о воинском призыве более 110 тысяч человек (36 процентов от общего числа призывников). «В целом реализация указанного проекта федерального закона позволит сократить количество граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, и повысит эффективность работы по привлечению их к ответственности», — уверены сенаторы.

К 2020 году численность контрактников в российской армии будет доведена до 499, 2 тысячи человек. По словам представителей военного ведомства, укомплектованность личным составом планируется обеспечить на уровне 93 процентов, передает RNS. На конец 2016 года количество военнослужащих по контракту выросла до 384 тысяч человек.