Призывников оставили без помогавших «откосить» от службы в армии сайтов

За прошедший год Роскомнадзор заблокировал 160 сайтов, которые помогали молодым людям избежать службы в армии. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

Активной зачисткой таких сайтов занялись прокуратуры страны. Они добиваются блокировки по решению суда.

Под запрет попадают ресурсы, на которых, к примеру, предлагается содействие в обнаружении болезней, с которыми не берут в армию, услуги по зачислению в аспиранты, платные юридические консультации.

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Согласно статье 10 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», эти сайты подлежат блокировке, поскольку распространяют незаконную информацию о деяниях, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.Ресурсы были внесены в единый реестр запрещенной информации.

В конце 2016 года Генпрокуратура отчиталась о том, что за последние четыре года в России также были внесены в реестр больше 4,5 тысяч интернет-страниц с порнографией и информацией об оказании интимных услуг.

Реестр запрещенных сайтов появился в России в 2012 году. Решение о включении ресурсов в этот список принимает Роскомнадзор, МВД, ФСКН, Роспотребнадзор, генпрокурор и его заместители.

