Изменились правила прохождения альтернативной службы в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). Соответствующий документ в четверг, 6 июля, опубликован на сайте кабмина.

В частности, гражданин, проходящий альтернативную гражданскую службу, сможет воспользоваться отпуском по уходу за ребенком. При этом ему «будет предоставляться свободное от работы время для проезда к месту использования такого отпуска и обратно».

Также правительство ввело требование к работодателю информировать о случаях уклонения молодых людей от службы.

Право на альтернативную гражданскую службу имеют те призывники, чьи убеждения или вероисповедание противоречат воинской службе, а также представители коренных малочисленных народов. Срок АГС — 21 или 18 месяцев в зависимости от места ее прохождения, при этом им положены два отпуска. При выборе места службы учитываются образование, специальность, опыт работы, медицинские противопоказания, семейное положение. Альтернативнослужащие, в частности, работают санитарами в больницах и диспансерах, строителями, рабочими на заводах, лесниками, почтальонами, пожарными.