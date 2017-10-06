Командующих военными округами обязали следить за отсевом больных призывников

Исключить набор в армию граждан «со слабым здоровьем или нервно-психическими расстройствами» потребовал на селекторном совещании от подчиненных глава Минобороны Сергей Шойгу. Об этом в пятницу, 6 октября, передает ТАСС.

«Прошу командующих войсками военных округов и Северным флотом организовать контроль за проведением профессионального психологического отбора и медицинского освидетельствования призывников», — сказал министр.

Шойгу также напомнил о необходимости обеспечить готовность всех пунктов для сбора, транспортировки и размещения личного состава в воинских частях. «Уделить особое внимание мерам безопасности и профилактике заболеваний», — добавил глава Минобороны.

Осенний призыв стартовал в стране 1 октября. На срочную службу планируется направить 134 тысячи человек, что на 18 тысяч меньше, чем в 2016-м. «Это говорит о том, что армия все более и более комплектуется контрактниками», — заключил Шойгу.

В октябре 2016 года сообщалось, что Минобороны ужесточило требования к психическому здоровью призывников. «Кроме прочего, будет оцениваться девиантное поведение — выходящее за общепринятые рамки. В военные комиссариаты направлены соответствующие методики, — рассказал журналистам начальник направления призыва и подготовки граждан к военной службе главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Алексей Князев.