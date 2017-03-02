В Швеции вернут всеобщую воинскую повинность

Правительство Швеции решило вернуть всеобщую воинскую повинность, отмененную в 2010 году, объяснив свой шаг ухудшением ситуации в сфере безопасности в регионе. Об этом сообщила в четверг, 2 марта, пресс-служба шведского кабмина.

Призыв в армию возобновится в 2018 году и будет касаться как юношей, так и девушек. Первые повестки начнут рассылать в июле 2017 года. Планируется, что базовую воинскую подготовку в год будет проходить не меньше 4 тысяч человек.

С помощью призыва власти Швеции планируют решить проблему нехватки личного состава в армии. Как отметили в шведском правительстве, в 2016 году вооруженные силы нуждались в 1 тысяче военнослужащих, а также в 7 тысячах резервистов.

При этом подчеркивается, что основной набор на военную службу по-прежнему будет вестись на добровольной основе.

В сентябре 2016-го сообщалось, что в Стокгольме обеспокоились опасностью со стороны России. Ее характер и содержание, по утверждению газеты Dagens nyheter, классифицируются как совершенно секретные и представляющие «чрезвычайное значение для национальной безопасности». Это означает, что суть опасения может быть рассекречена только по решению правительства.

Министр обороны королевства Стефан Левен официально эту информацию опроверг.

В апреле 2016 года первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что Россия завершает разработку нового поколения ракет, которые неуязвимы для систем противоракетной обороны НАТО и могут быть размещены на северных границах страны в случае присоединения Швеции к альянсу.