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Из жизни
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10:06, 22 июля 2026 (обновлено: 10:12, 22 июля 2026)Из жизни

Власти европейской страны решили освободить из тюрем сотни насильников и педофилов

В Великобритании решили досрочно освободить 2,5 тысячи преступников
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Magnific / Designed by Magnific

Власти Великобритании решили досрочно освободить почти 2,5 тысячи преступников из-за переполнения тюрем. Об этом пишет Daily Star.

Благодаря этой инициативе на свободе раньше срока могут оказаться сотни насильников и педофилов. Согласно новому закону, заключенных, совершивших тяжкие преступления, можно отпустить после отбытия половины срока, а не двух третей, как прежде. Ожидается, что заключенные выйдут на свободу в сентябре.

Министерство юстиции страны уже разослало около девяти тысяч писем с предупреждениями жертвам преступников, которые окажутся на свободе. При этом, как пишет Daily Star, новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем ищет способ оставить за решеткой насильников и людей, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

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В британском Минюсте заявили, что преступники, признанные судом наиболее опасными, автоматически исключаются из программы досрочного освобождения.

Новое британское правительство пообещало обеспечить страну 14 тысячами новых тюремных мест в 2031 году, чтобы предотвратить переполнение тюрем. Это программа по расширению тюрем является крупнейшей со времен правления королевы Виктории.

В ноябре 2025 года сообщалось, что в Великобритании в очередной раз выпустили опасных преступников из тюрьмы по ошибке. Один из них совершил преступление сексуального характера.

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