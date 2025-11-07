Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:16, 7 ноября 2025Из жизни

В Великобритании преступников снова выпустили из тюрьмы по ошибке

LBC: В Британии еще двух опасных преступников выпустили из тюрьмы по ошибке
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: bc.co.uk

В Великобритании полиция разыскивает двух опасных преступников, которых выпустили из тюрьмы по ошибке. Об этом сообщает радиостанция LBC.

Полиция пытается найти гражданина Алжира Брахима Каддур-Шерифа и британца Билли Смита. Первого случайно освободили 29 октября, второго — в понедельник, 3 ноября. Оба содержались в исправительном учреждении Wandsworth в Лондоне. Известно, что Каддур-Шериф был осужден за преступление сексуального характера.

Более того, алжирца освободили на следующий день после того, как Ассоциация тюремных надзирателей (POA) страны обратила внимание на многочисленные ошибки в работе исправительных заведений. В организации в частности заявили, что за неделю из британских тюрем случайно выпустили шесть заключенных.

Материалы по теме:
«Надеялись, его повесят» Как известный наркоторговец попал в самую страшную тюрьму мира, избежал казни и изменил жизнь
«Надеялись, его повесят»Как известный наркоторговец попал в самую страшную тюрьму мира, избежал казни и изменил жизнь
13 ноября 2021
«Пленница любви» Как тюремная охранница полюбила уголовника и устроила один из самых громких побегов в истории США?
«Пленница любви»Как тюремная охранница полюбила уголовника и устроила один из самых громких побегов в истории США?
2 марта 2023

Кроме того, как стало известно LBC, министр юстиции Дэвид Лэмми знал об ошибочном освобождении Каддур-Шерифа и собирался обсудить этот вопрос на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, однако не сделал этого.

Ранее британская полиция два дня искала гражданина Эфиопии Хадуша Кебату, которого приговорили к году заключения за изнасилование 14-летней девочки. Мужчину по ошибке выпустили из тюрьмы в графстве Эссекс 24 октября.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    В России высказались о курсе Азербайджана на интеграцию в НАТО

    Орбан усомнился в потенциале саммита России и США

    Захарова задалась вопросом из-за заявлений Вучича об экспорте оружия на Украину

    В российском регионе после исчезновения семьи Усольцевых пропал отец пятерых детей

    Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

    В Россию прилетел редкий гость из Китая

    В российском регионе арестовали управляющего местным отделением Банка России

    Российский регион попросил о помощи с бензином

    Стала известна судьба сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости