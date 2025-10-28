Изнасиловавшего 14-летнюю девочку преступника случайно выгнали из тюрьмы

В Великобритании два дня искали преступника, которого случайно выгнали из тюрьмы

В Великобритании полиция два дня искала насильника, которого случайно выгнали из тюрьмы. Об этом сообщает Daily Star.

В сентябре гражданина Эфиопии Хадуша Кебату приговорили к году заключения за изнасилование 14-летней девочки. Мужчину поместили в тюрьму в городе Челмсфорд, графство Эссекс. Позже было принято решение перевести его в тюрьму для иностранцев, подлежащих депортации. Однако в пятницу, 24 октября, Кебату просто выпустили. При этом свидетели рассказали, что преступник пять или шесть раз за полтора часа возвращался к месту заключения, ничего не понимая, но его выгнали и отправили на железнодорожную станцию.

Тюремщики осознали свою ошибку только через несколько часов и объявили тревогу. Кебату искали по всей стране. Удалось выяснить, что он сел на поезд и уехал в Лондон. В итоге утром в воскресенье, 26 октября, мужчину задержали в лондонском парке Финсбери. Причина ошибки, из-за которой опасный преступник оказался на свободе, пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в США 30-летнего преступника Халила Брайана по ошибке выпустили из тюрьмы прихода Орлеан. Мужчину перепутали с другим заключенным.