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20:29, 29 июля 2025Из жизни

Преступника по ошибке выпустили из самой жуткой тюрьмы США

В США из тюрьмы по ошибке выпустили опасного преступника
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: NBC News

В США 30-летнего преступника Халила Брайана по ошибке выпустили из тюрьмы прихода Орлеан, откуда ранее смогли сбежать 10 заключенных. Об этом сообщает NBC News.

Надзиратели должны были отпустить на свободу другого человека. Однако из-за похожих фамилий они перепутали его с Брайаном. «Хотя наши системы построены таким образом, чтобы выявлять эти несоответствия, человеческий фактор привел к сбою в процессе проверки», — заявила шериф округа Орлеан Сьюзан Хатсон. Она извинилась перед местными жителями и объявила о начале поисков опасного преступника.

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Брайана призывают сдаться добровольно. Он отбывал срок за вторжение в чужой дом, нападение при отягчающих обстоятельствах и домашнее насилие. Кроме того, он обвиняется в хранении краденого имущества, предметов, необходимых для употребления наркотиков, и сопротивление полицейским.

Тюрьму считают одной из худших в стране, потому что только в 2012 году Orleans Parish Prison 600 раз вызывали скорую. Больше половины из пациентов были жертвами насилия — это означает, что там кого-то калечили почти каждый день. Также грандиозная трагедия случилась в тюрьме во время урагана «Катрина» в 2005 году. Надзиратели просто бросили 650 заключенных в камерах на несколько дней.

Ранее сообщалось, что один из беглецов из тюрьмы прихода Орлеан выложил видео, в котором заявил о своей невиновности. Заключенный обратился за помощью к президенту страны Дональду Трампу и рэперу Lil Wayne.

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