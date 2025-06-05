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19:50, 5 июня 2025Из жизни

Мужчина сбежал из тюрьмы и опубликовал в соцсетях видео о своей невиновности

В США мужчина сбежал из тюрьмы и выложил видео, в котором назвал себя невиновным
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Gerald Herbert / AP

В США сбежавший заключенный выложил видео, в котором заявил о своей невиновности. Об этом сообщает The Mirror.

25-летний Антуан Мэсси — один из десяти мужчин, которые совершили побег из тюрьмы Нового Орлеана 16 мая. Почти две недели спустя он опубликовал видео из дома, который находится всего в трех километрах от исправительного учреждения. В опубликованных роликах Мэсси обратился за помощью к президенту страны Дональду Трампу и рэперу Lil Wayne и назвал себя невиновным в изнасиловании, за которое его осудили.

После публикации роликов правоохранители организовали операцию по поимке Мэсси. Несмотря на оперативную реакцию и тщательный обыск района, преступника с заметными татуировками на лице найти не удалось. Полиция обнаружила в доме только одежду, в которой он был на записи. Из десяти сбежавших заключенных восьмерых уже поймали, но Мэсси и осужденный убийца Деррик Гровс остаются на свободе.

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76-летний владелец дома Шедрик Барнелл, который сдает недвижимость в аренду, заявил, что никогда не видел Мэсси и уверен в добропорядочности своего арендатора. Власти увеличили награду за информацию о беглеце до 50 тысяч долларов, подчеркивая его опасность.

Ранее сообщалось, что в США разыскивают осужденного на 30 лет шерифа-убийцу, который сбежал из тюрьмы в поддельной полицейской форме. Как именно ему удалось покинуть охраняемую территорию — неизвестно.

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