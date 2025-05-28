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09:03, 28 мая 2025Из жизни

Шериф-убийца сшил поддельную полицейскую форму и сбежал из тюрьмы

В США осужденный на 30 лет шериф-убийца сбежал из тюрьмы в полицейской форме
Никита Савин
Никита Савин
Grant Hardin

Grant Hardin. Фото: Arkansas Department of Corrections

В США разыскивают осужденного на 30 лет шерифа-убийцу, который сбежал из тюрьмы в поддельной полицейской форме. Об этом пишет People.

56-летний Грант Хардин работал начальником полиции в городе Гейтуэй, штат Арканзас. В 2017 году он признался, что расправился с сотрудником местного департамента водоснабжения Джеймсом Эпплтоном. Хардин подъехал на своей машине к автомобилю Эпплтона и выстрелил в него через стекло. Во время суда он также признался в изнасиловании ученицы начальной школы, которое совершил еще в 1997 году. Раскрыть это дело удалось благодаря ДНК-тесту.

Бывший полицейский совершил побег из тюрьмы города Калико-Рок днем в воскресенье, 25 мая. При этом на нем был самодельный костюм, имитирующий одежду сотрудника правоохранительных органов. В данный момент следствие выясняет, каким именно образом Хардину удалось покинуть охраняемую территорию.

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Власти Арканзаса призвали жителей быть предельно осторожными и не приближаться к Хардину в случае его обнаружения.

Ранее сообщалось, что в США десять преступников сбежали из тюрьмы в штате Луизиана и оставили издевательские надписи на месте побега. Они пробили в стене камеры лаз и написали над ним, что это было легко.

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