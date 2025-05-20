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12:40, 20 мая 2025Из жизни

Заключенные сбежали из тюрьмы и поиздевались над охранниками

NBC News: В США 10 заключенных сбежали из тюрьмы через лаз за унитазом
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Orleans Parish Sheriff's Office

В США десять преступников сбежали из тюрьмы в штате Луизиана и оставили издевательские надписи на месте побега. Об этом сообщает NBC News.

Побег произошел в ночь на пятницу, 16 мая, в Новом Орлеане. Заключенные каким-то образом проделали дыру за унитазом в стене одной из камер и скрылись. Перед этим им удалось раскачать и вывести из строя засовы на дверях камер. Выбравшись во двор, заключенные перелезли через тюремную стену.

Перед тем как покинуть камеру, преступники поиздевались над охранниками, оставив несколько рисунков и надписей над лазом. Они написали на стене: «Это было просто, лол» и «Мы невиновны», а также нарисовали рожицу с высунутым языком. Исчезновение заключенных заметили только во время утренней проверки, когда с момента побега прошло около семи часов.

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В полиции Нового Орлеана заявили, что пока не знают, проделали ли беглецы дыру в стене сами или случайно обнаружили ее. Кроме того, шериф сказал, что заключенным, скорее всего, помогал кто-то за пределами тюремных стен.

Позже стало известно, что двух беглых преступников удалось задержать.

Ранее сообщалось, что в Великобритании заключенный притворился больным и сумел сбежать из тюремного фургона по дороге в суд. Мужчина сумел справиться с двумя охранниками и скрыться.

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