В Швеции попробуют вернуть всеобщую воинскую повинность

Правительство Швеции собирается вновь ввести в стране всеобщую воинскую повинность, отмененную в 2010 году. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает телеканал SVT.

«У нас были сложности с комплектованием военных подразделений на добровольной основе. С этим надо что-то делать», — заявил глава Минобороны Швеции Петер Хультквист (Peter Hultqvist).

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Решение по этому вопросу будет принято на заседании кабинета в четверг. Так, в случае возвращения в королевстве всеобщей воинской повинности юноши и девушки, достигшие 18-летнего возраста, после 1 июля 2017 года начнут получать повестки на прохождение службы.

Отмечается, что набор в армию будет по-прежнему осуществляться на добровольной основе, а недостающее число (около четырех тысяч человек ежегодно) будут добирать за счет всеобщего призыва.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на опросы общественного мнения в королевстве в 2016 году, большинство шведов выступает за введение всеобщей воинской повинности.