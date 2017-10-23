Боец Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в Чечне

В Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев и был ликвидирован. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Проводится проверка.

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Как сообщили «Интерфаксу» в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ, инцидент произошел в казарме в воинской части в станице Шелковская. Старший лейтенант открыл стрельбу и смертельно ранил четверых военнослужащих, после чего был убит прибывшим дежурным подразделением.

О произошедшем проинформированы военные следователи и прокуроры. «Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия оперативно направлена группа офицеров центрального аппарата Росгвардии», — отметили в ведомстве.

В марте этого года нападению подверглась воинская часть Росгвардии в районе станицы Наурская в Чечне. Тогда погибли шестеро силовиков, еще трое получили ранения. Ряд напавших был ликвидирован, скрывшихся задержали.