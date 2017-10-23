Названа причина убийства сотрудником Росгвардии сослуживцев в Чечне

Старший лейтенант Росгвардии убил своих сослуживцев в чеченской станице Шелковская после того, как узнал, что его собираются уволить с военной службы. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает газета «Коммерсантъ».

Источники газеты указывают, что в понедельник старший лейтенант, уроженец Дагестана, служивший в отряде 46-й ордена Жукова отдельной бригады оперативного назначения, принял решение выяснить отношения с офицером, который подал ходатайство о его увольнении со службы за нарушения.

Перед этим лейтенант выпил, взял из оружейной комнаты пистолет-пулемет и отправился к своему обидчику.

Путь ему преградил командир взвода, который попытался остановить его, но был убит. Затем уроженец Дагестана расстрелял трех рядовых бойцов, сбежавшихся на звуки выстрелов. Стрельба произошла в расположении части, туда была направлена группа спецназа Росгвардии, увидев которых, убийца попытался скрыться, но был застрелен.

Военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту случившегося. В часть направлена спецкомиссия из центрального аппарата Росгвардии, которая также должна установить причины происшедшего.