В Канаде появилась «работа мечты» после легализации марихуаны

Компания по продаже марихуаны AHLOT (A Higher Level Of Thought) в Торонто открыла вакансию «ценителя» марихуаны. Описание должности появилось на сайте компании.

Кандидаты будут обязаны на регулярной основе предоставлять компании отчет о различных сортах марихуаны. AHLOT предупреждает будущих сотрудников, что недостаточно просто употреблять наркотик — необходимо отлично разбираться в этой индустрии.

Максимальное время нахождения на работе ограничено 12 часами в месяц, а оплата за час составит 50 долларов. Отмечается, что работу получат шесть знатоков каннабиса. Многие канадские издания, в том числе The Star, назвали вакансию «работой мечты».

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В начале августа норвежское правительство приняло решение обеспечить 400 наркоманов бесплатным героином для повышения качества жизни. Сторонники программы уверяют, что доступ к героину позволит снизить смертность от передозировки тяжелым наркотиком и поможет в борьбе с преступностью.

В июне продажу и курение этого наркотика легализовали в Канаде. Закон позволяет совершеннолетним гражданам беспрепятственно покупать до 30 граммов наркотика и выращивать дома до четырех кустов конопли.

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