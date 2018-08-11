Норвежским наркоманам выдадут бесплатный героин для повышения качества жизни

Норвежское правительство в рамках эксперимента обеспечит 400 наркоманов бесплатным героином для повышения качества жизни. Об этом сообщает The Independent.

Пилотная программа заработает в 2020 году. Остается неясным, по какому принципу будут выбирать участников эксперимента и в каком количестве врачи будут выписывать наркотики. Сторонники программы уверяют, что доступ к героину позволит снизить смертность от передозировки тяжелым наркотиком и поможет в борьбе с преступностью.

Министр здравоохранения Норвегии Бенти Хой (Bente Hoie) заявил, что программа предлагает решение, способное улучшить качество жизни наркоманов, для которых недоступны действующие в стране способы борьбы в зависимостью.

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В 2017 году Норвегия провела референдум по декриминализации наркотиков. Большинство граждан Норвегии поддержали это решение ради того, чтобы фокус в проблеме наркотиков сместился с наказания на лечение наркоманов. Тем не менее, власти отказываются легализовать так называемые «легкие наркотики».

В Норвегии один из самых высоких показателей смертности от передозировки наркотиками в Европе. В 2015 году погибло 80 человек на миллион жителей страны. Лекарственная героиновая терапия уже принята в таких странах как Швейцария, Дания и Нидерланды.

В середине июля сообщалось, что власти Мексики задумались о легализации марихуаны ради борьбы с наркомафией. В июне продажу и курение этого наркотика легализовали в Канаде.

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