Мать Сета Рогена похвалила сон после секса и поиздевалась над сыном в сети

В сети обратили внимание на вызывающий твит Сэнди Роген, матери голливудского актера Сета Рогена. Женщина удивила пользователей Twitter сообщением о сексе.

«Сон после секса — это как шавасана после йоги», — написала она. За сутки публикация набрала более 13 тысяч лайков и 2 тысяч репостов.

Подписчики женщины принялись массово присылать актеру сообщения с призывом заглянуть на страницу матери. «Эй, Сет, зайди и посмотри, что твитит твоя мама», — шутили они.

В итоге Роген раскритиковал пост. «Боже мой, мам!» — начал он диалог, который в итоге перерос в прилюдную перепалку.

Пользователи Twitter не без удовольствия наблюдали за попытками Сета успокоить мать, которая откровенно издевалась над сыном и передразнивала его сообщения. В диалог вмешалась и старшая сестра актера, которая сначала высказалась в поддержку брата, но в итоге заняла нейтральную позицию. «Серьезно. Я лучше заткнусь», — ответила она на издевательские твиты родительницы.

Онлайн-перепалка закончилась тем, что актер во всеуслышание был назван «ламером» и, судя по всему, решил ретироваться.