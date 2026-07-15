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18:19, 15 июля 2026Моя страна

Россиянам раскрыли опасность морской воды для смартфона

Джакония: Морская вода может частично вывести из строя смартфон
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: 19x14ph / Shutterstock / Fotodom

Российским туристам раскрыли опасность морской воды для смартфона во время отпуска. Из-за соли телефон может частично выйти из строя, предупредил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония, его комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалиста, одна из главных ошибок пользователей — считать влагозащиту полной гарантией безопасности, поскольку тестирование проходит в контролируемых условиях в пресной воде. Он подчеркнул, что лучше не брать с собой гаджет в море.

«Морская вода действует иначе: после высыхания соль остается на корпусе, сетках динамиков, микрофонов и рядом с разъемами. Из-за этого проблемы могут появиться не сразу, а спустя несколько часов или дней. Например, начнет хрипеть динамик, ухудшится зарядка или смартфон будет снова и снова предупреждать о влаге в разъеме», — объяснил Джакония.

Еще один фактор риска — песок, заметил он. Если после пляжа сразу протереть телефон полотенцем, песчинки могут сработать как абразив и оставить микроцарапины. Для начала следует снять чехол, затем аккуратно стряхнуть песок и лишь после этого протереть корпус мягкой слегка влажной микрофиброй.

Кроме того, смартфону может навредить солнцезащитный крем. Он оставляет жирную пленку на экране, корпусе, кнопках и сетках динамиков. Из-за этого сенсор может хуже реагировать на касания.

«Водозащитные пакеты тоже не стоит воспринимать как абсолютную защиту. Они помогают от брызг и песка, но многое зависит от качества аксессуара, состояния застежки и того, как ее закрыли. Достаточно песчинки в замке, залома пленки или небольшого прокола, чтобы герметичность нарушилась. А при съемке видео через такой чехол смартфон может быстрее нагреваться: камера работает постоянно, экран обычно включен на высокой яркости, а сам пакет хуже отводит тепло», — предупредил Джакония.

Ранее российские путешественники назвали любимые форматы активного отдыха — пешие походы и сафари. Аналитики выяснили, что 47 процентов путешественников отдают предпочтение спокойному отпуску, а активный предпочитают 43 процента.

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