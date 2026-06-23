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15:46, 23 июня 2026Моя страна

Россияне назвали любимые форматы активного отдыха

43 процента россиян отдают предпочтение активному отдыху
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российские путешественники назвали любимые форматы активного отдыха — пешие походы и сафари. Об этом говорится в совместном исследовании Ozon Travel и СберСтрахования, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что 47 процентов путешественников отдают предпочтение спокойному отпуску, а активный предпочитают 43 процента. Из их числа 82 процента любят экскурсионные туры с насыщенной программой. Пешие походы и трекинги популярны у 67 процентов респондентов, а сафари, зиплайн и тематические парки — у 57 процентов.

Еще 31 процент выбирают рафтинг и каякинг, 26 процентов — дайвинг и снорклинг, 25 процентов — горные лыжи и сноуборд.

Также удалось установить, что женщины чаще мужчин отдают предпочтение активному отдыху: такой формат путешествий привлекает 46 процентов опрошенных россиянок. Среди мужчин он интересен лишь 40 процентам.

Ранее стало известно, что россияне начали чаще путешествовать и проводить отпуск внутри страны в 2026 году.

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