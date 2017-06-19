Американский актер возбудил российских пользователей сети «ежиком в тумане»

Американский актер Мэттью Даддарио (Matthew Daddario) возбудил российских пользователей хештегом #ежиквтумане. Пост был опубликован в его Instagram-аккаунте.

Ezis Latvijā #ёжиквтумане A post shared by Matthew Daddario (@matthewdaddario) on Jun 18, 2017 at 7:24am PDT

Менее чем за сутки пост Даддарио собрал более 111 тысяч лайков и множество комментариев от подписчиков, которые принялись наперебой восхищаться познаниями актера в русском языке. «Хештег на русском? Мужчина, что вы от нас скрываете?» — поинтересовался один из них.

«А вы умеете удивлять мистер Даддарио. Спасибо за русский хештег и великолепного Алека Лайтвуда», — отметил другой, намекая на игру актера в американском фэнтезийном телесериале «Сумеречные охотники».

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К обсуждению публикации Даддарио присоединились и пользователи Twitter, которые начали интересоваться причинами популярности русского языка среди иностранцев. «Почему так много нерусских стали писать что-то на русском?» — задался вопросом юзер с ником Cryalbertine.

В середине мая ведущая программы Clapback на Fox News Юлия Рогински заговорила по-русски и назвала россиян потенциальными хозяевами США. По ее словам, она стала гораздо лучше говорить на русском языке после многочисленных расследований связей президента США Дональда Трампа с Москвой.

