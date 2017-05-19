«Они все чокнутые, эти русские»

В среду, 17 мая, российские пользователи Facebook обратили внимание на то, что в американском онлайн-словаре уличной лексики Urban Dictionary начали встречаться неформальные характеристики некоторых российских имен. «Лента.ру» вспомнила другие любопытные случаи, связанные со стереотипами о России и шутками над русскими людьми.

Экстремально горячие русские парни

Российские пользователи Urban Dictionary с удивлением обнаружили, что, по мнению составителей онлайн-словаря, имя Артем обозначает «экстремально горячего русского парня, одетого во все черное». Более того, некто Артем Штанов из Facebook был поставлен перед фактом, что он является обладателем «крайне большого пениса».

Вслед за Штановым узнавать новое о себе довелось и другим. Оказалось, что все Юрии на самом деле «большие засранцы», а Дмитрии занимают верхушку в иерархии ныне живущих сутенеров. Павел — «интеллектуально развитый и сексуальный», а Анатолий — «грустная пародия на русского», да к тому же еще и «телка».

Русским девушкам повезло больше. Так, Ирину словарь определил как «шикарную и супер-дупер», а Елену как «жестокую, но красивую». Светлана получила размытую характеристику «распутной женщины, но не потаскухи». В словаре встречаются имена, характерные для других национальностей, проживающих в России. Например, Айдар. Как выяснилось, он — «радар, используемый для выявления людей с ВИЧ».

Все имена описываются с юмором, в характеристиках встречается грубая лексика, но обычно без негативных коннотаций. Стоит отметить, что Urban Dictionary составляется самими посетителями сайта. Внизу каждой статьи словаря указывается, кто именно дал слову ту или иную оценку.

Мат, который нужно знать

В середине февраля большой интерес вызвал материал BuzzFeed, посвященный русским матерным выражениям, которые «нужно обязательно знать». Читатели издания заметили, что некоторые описания составлены некорректно.

Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Русскоязычные посетители указали сотрудникам BuzzFeed на ошибки и неточности в трактовках ругательств. «Спасибо за ваши старания, но тут есть неточности. "... (половой орган) с горы" обладает ярко выраженным негативным оттенком. Что-то вроде: уходи, ты не здешний, а твое мнение никому не нужно», — поправил журналистов один из комментаторов.

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«Так. "Ну ... (офигеть) теперь" — не выражение крайнего удивления. "Да что ты? На самом деле мне все равно" — больше похоже по смыслу», — добавил другой.

Многие отметили, что большая часть так называемых «русских матерных выражений» они видят впервые в жизни. «Спасибо, ребята, вы сделали наш день. Но "... (сероводородный выродок)"? Первый раз слышим, а о нем вон целые статьи пишут», — удивились читатели.

Нашлись и те, кому материал вообще не понравился. «Статья про русский мат, который определенно нужно знать всему миру, точнее, статья про то, как русские гордо несут миру ***** (женский половой орган)», — возмутился недовольный читатель.

На русский манер

В начале марта гости американского шоу @Midnight, выходящего на канале Comedy Central, по просьбе ведущих программы придумали названия для сериалов, которые могли бы выходить в России. Участники телепередачи постарались на славу и произвели на свет такие варианты, как «Семейство Калашниковых» («Семейство Кардашьян») и «Танцы с царями» («Танцы со звездами»).

Окрыленные удачной, по их мнению, идеей создатели @Midnight предложили подписчикам в Twitter присоединиться к игре и даже запустили тематический хештег #RussianTVShows.

Креативные пользователи принялись присылать свои версии названий российских сериалов, взяв за основу популярные американские мыльные оперы и многосерийные мультфильмы: «Товарищи» («Друзья»), «Могучие бабушки» («Могучие рейнджеры»), «Ходячие красные» («Ходячие мертвецы») и «Лучше позвоните Солженицыну» («Лучше позвоните Солу»). Одна из самых забавных адаптаций — «Мой маленький Трампи» («Моя маленькая пони»).

Братья-славяне

Помимо организаторов флешмобов, составителей онлайн-словарей и журналистов BuzzFeed, русской темой сильно увлеклась европейская молодежь, которая еще в далеком 2011 году начала массово переодеваться в спортивные костюмы, «ровно» сидеть на корточках, лузгать семечки и танцевать Hardbass, время от времени небрежно бурча Cheeki Breeki.

Со временем китч перерос в полноценную субкультуру. Ее представители не только внешне походили на самых обычных обитателей подмосковных детских площадок, но и выражались так же, и даже исполняли тематическую музыку. В продажу поступили полноценные альбомы со «славянскими» композициями и нещадно исковерканным английским произношением.

Классический пример подобного творчества — клип SLAV SQUAT («славянские корточки») британской хип-хоп-группы 4NBoyz. В ролике рэперы повествуют о том, как они любят сидеть на корточках, и обращаются к массово уезжающим на Запад мигрантам из Восточной Европы, обещая «отобрать их работу». Лейтмотивом трека стала фраза «твоя телка уйдет ко мне, когда увидит, как я сижу на кортах».

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Сегодня образы русских гопников столь же активно педалируют и в Восточной Европе, а звезда эстонского рэпа Tommy Cash вообще не отходит от славяно-пацанской тематики. В его клипах пропагандируются спортивная одежда, подержанные российские автомобили, православные иконы и образ жизни «белого быдла».

Любопытно, что одним из самых активных двигателей гоп-культуры выступил YouTube-блогер с псевдонимом Boris (668 тысяч подписчиков). На своем канале гуру на ломаном английском объясняет подписчикам, как правильно сидеть на кортах, украшать автомобиль по-славянски, готовить Pelmeni, Kompot и Borshch. Его успех породил волну похожих роликов, и пользователи смогли полностью погрузиться в загадочный мир «ровных пацанов».

Наши на Reddit

Одно из самых популярных в сети мест для обсуждения России — портал Reddit. Удивительно, но его посетители, судя по всему, с большим трепетом относятся к россиянам, посвящая им тематические треды с тысячами комментариев.

На портале даже существует полноценный раздел под названием AnormaldayinRussia, целиком и полностью специализированный на русской тематике. На главной странице — двуглавый орел в шапках с красными звездами, логотипом Adidas на груди, бутылкой водки и экшен-камерой в когтях. Хотя гордая птица изображена на фоне флага Российской Федерации, над ней креативный художник изобразил символику СССР, а снизу поместил характерную надпись «Сука, ... (распутная женщина)».

В разделе публикуются снятые на просторах России хардкорные ролики, в том числе инциденты на дорогах и пьяный треш из глубинки. Много жарких споров и обсуждений, связанных со стереотипами о русских людях.

В AnormaldayinRussia можно многое узнать о привычках и пристрастиях россиян — от половых отношений с лошадьми до пристрастия к спиртным напиткам.

Среди развлекательных бесед проскальзывают и политические темы. Например, в конце 2016 года посетители Reddit пофантазировали, как бы разные страны вели себя в баре, где началась потасовка. Естественно, главными участниками выдуманной драки стали Россия и США. «Америка будет соперничать с Россией c разных концов помещения — подговаривать друзей поменьше спать с девушками друг друга и наблюдать, как они будут драться», — уверенно заявили пользователи.