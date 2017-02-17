Русские пользователи сети поучили американских журналистов правильно материться

Российские пользователи обратили внимание на неточности в материале BuzzFeed, посвященном 17 русским матерным выражениям, которые «нужно обязательно знать». Русскоязычные читатели издания принялись указывать американским журналистам на ошибки и неточности в трактовках ругательств.

Многие пользователи заметили, что описание к некоторым выражением составлены некорректно. «Спасибо за ваши старания, но тут есть неточности. "*** с горы" обладает ярко выраженным негативным оттенком. Что-то вроде: уходи, ты не здешний, а твое мнение никому не нужно», — поправил сотрудников BuzzFeed один из них.

«Так. "Ну *** теперь" — не выражение крайнего удивление. "Да что ты? На самом деле мне все равно" — больше похоже по смыслу», — добавил другой.

Некоторые обратили внимание на то, что часть «русских матерных выражений» они видят впервые в жизни. «Спасибо, ребята, вы сделали мой день. Но "***"? Первый раз слышу, а о нем вон целые статьи пишут», — заметила девушка под ником Antonina.

Нашлись и те, кому материал пришелся не по вкусу. «Статья про русский мат, который определенно нужно знать всему миру, точнее, статья про то, как русские гордо несут миру ***. Комменты радостной русской публики, доносящие их собственные крупицы драгоценного ***, которые, по их мнению, мир тоже обязан узнать», — возмутился Clockwork Orange.