Американский словарь дал пикантные характеристики обладателям русских имен

Пользователи Facebook из России обратили внимание на то, что в американском словаре уличной лексики Urban Dictionary начали встречаться подробные и неформальные характеристики некоторых российских имен. Так, пользователь Артем Штанов заметил, что словарь определяет его как «экстремально горячего русского парня, одетого во все черное» с «очень большим пенисом».

Вслед за Штановым искать свое имя в словаре принялись и другие пользователи. Выяснилось, что Ирину словарь определяет как «шикарную и супер-дупер», Елену как «жестокую, но красивую», Юрия как «большого засранца». Дмитрия авторы словаря считают «главным из ныне живущих сутенеров», Николая «лучшим человеком во всем мире», Светлану «распутной, но не потаскухой», а Владимира «обычным русским».

В словаре встречаются имена, характерные для других национальностей, проживающих в России. Имена описываются с юмором, в характеристиках содержится грубая лексика, но в конечном итоге негативных коннотаций они не несут. Urban Dictionary составляется самими посетителями сайта, а внизу каждой статьи словаря подписано, кто из пользователей дал слову ту или иную оценку.

Ранее жители из других стран уже шутили о том, что характеристики имен в Urban Dictionary часто с поразительной точностью отображают реальность. Некоторые советуют не искать свое имя на сайте тем, кто не хочет узнать о себе правду.

