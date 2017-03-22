Чернокожий бруклинский музыкант по-русски спел «Все идет по плану»

Видео: Изюм Land / YouTube

Чернокожий бруклинский музыкант Чейз Винтерз (Chase Winters) исполнил песню «Все идет по плану» культовой советской и российской группы «Гражданская оборона». Ролик с кавер-версией трека опубликован на YouTube-канале «Изюм Land».

На видео Винтерз, стоя посередине нью-йоркской улицы, играет на гитаре и поет на русском языке одну из самых популярных песен «Гражданской обороны». «Благодаря Чейзу, сибирский рок и песни группы "Гражданская оборона" добрались до Бруклина», — говорится в описании ролика.

Там же отмечается, что несколько лет назад чернокожий музыкант познакомился с русскими ребятами в Нью-Йорке и настолько проникся культурой России, что самостоятельно выучил язык по онлайн-курсам и телевизионным сериалам. На авторском YouTube-канале Винтерза можно обнаружить каверы на «Би-2», «Ленинград», «Кино», Земфиру и «Танцы минус».