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18:13, 15 июля 2026Путешествия

Пассажир упал в обморок и не пришел в себя на борту круизного лайнера

The Sun: 79-летний мужчина не выжил во время путешествия на круизном лайнере
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Soeren Stache / picture alliance via Getty Images

Пассажир круизного лайнера не пережил путешествие по греческим островам. Об этом стало известно газете The Sun.

Трагедия произошла утром 14 июля. 79-летний пассажир упал в обморок на борту корабля и не пришел в себя. Когда мужчину нашли бездыханным, корабельные медики попытались его реанимировать, но их усилия оказались напрасны — турист не выжил.

Капитан лайнера был вынужден прервать плавание и пришвартовать судно в городе Ханья на Крите. Во время швартовки тело мужчины экстренно доставили в больницу на вскрытие. Причины смерти пассажира на данный момент не установлены. Береговая охрана и администрация порта проводят расследование.

Ранее сотрудник круизного лайнера упал за борт у берегов Мексики и не выжил. Инцидент произошел на 19-палубном судне, проплывающем рядом с Канкуном.

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