Пассажир упал в обморок и не пришел в себя на борту круизного лайнера

The Sun: 79-летний мужчина не выжил во время путешествия на круизном лайнере

Пассажир круизного лайнера не пережил путешествие по греческим островам. Об этом стало известно газете The Sun.

Трагедия произошла утром 14 июля. 79-летний пассажир упал в обморок на борту корабля и не пришел в себя. Когда мужчину нашли бездыханным, корабельные медики попытались его реанимировать, но их усилия оказались напрасны — турист не выжил.

Капитан лайнера был вынужден прервать плавание и пришвартовать судно в городе Ханья на Крите. Во время швартовки тело мужчины экстренно доставили в больницу на вскрытие. Причины смерти пассажира на данный момент не установлены. Береговая охрана и администрация порта проводят расследование.

Ранее сотрудник круизного лайнера упал за борт у берегов Мексики и не выжил. Инцидент произошел на 19-палубном судне, проплывающем рядом с Канкуном.