Пассажир упал в обморок и не пришел в себя на борту круизного лайнера

Пассажир круизного лайнера не пережил путешествие по греческим островам. Об этом стало известно газете The Sun.
Трагедия произошла утром 14 июля. 79-летний пассажир упал в обморок на борту корабля и не пришел в себя. Когда мужчину нашли бездыханным, корабельные медики попытались его реанимировать, но их усилия оказались напрасны — турист не выжил.
Капитан лайнера был вынужден прервать плавание и пришвартовать судно в городе Ханья на Крите. Во время швартовки тело мужчины экстренно доставили в больницу на вскрытие. Причины смерти пассажира на данный момент не установлены. Береговая охрана и администрация порта проводят расследование.
Ранее сотрудник круизного лайнера упал за борт у берегов Мексики и не выжил. Инцидент произошел на 19-палубном судне, проплывающем рядом с Канкуном.