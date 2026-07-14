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17:31, 14 июля 2026Путешествия

Сотрудник круизного лайнера упал за борт у берегов Мексики и не выжил

Сотрудник круизного лайнера Regal Princess упал за борт у берегов Мексики и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Paola Chiomante / Reuters

Сотрудник 19-палубного круизного лайнера Regal Princess упал за борт и не выжил. Об этом сообщила газета The Sun.

Трагедия произошла у берегов Мексики 13 июля. Когда корабль проплывал вдоль побережья Канкуна, капитан судна внезапно объявил, что кто-то упал в воду. Поиски пострадавшего затянулись на восемь часов, спасатели обнаружили его бездыханным и констатировали смерть на месте происшествия.

Уточняется, что лайнер направлялся из города Фор-Лодердейл, США, на мексиканский остров Косумель. Отправление состоялось 11 июля. После трагичного события круиз продолжился.

Ранее стало известно, что сотрудник круизного лайнера Brilliant Lady заманивал пассажирок в подсобку и трогал их грудь.

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