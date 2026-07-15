Туроператор назвал преувеличенными сообщения о конфликтах с таксистами в Бодруме

Туроператор Арзуманов: Конфликты с таксистами в Бодруме не носят массовый характер

Коммерческий директор TEZ TOUR Россия и член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов заявил, что сообщения о массовых конфликтах туристов с таксистами в турецком Бодруме не соответствуют действительности, а отдельные случаи, попавшие в медиа, скорее всего, преувеличены. В беседе с НСН он отметил, что его компания не располагает сведениями о подобных инцидентах с российскими отдыхающими.

«Если бы такие конфликты были, наша служба контроля качества знала бы об этом. Поскольку мне ничего об этом не известно, я могу сделать вывод, что с нашими туристами все в порядке. Никаких конфликтов быть не должно: турист заплатил деньги — и может ехать куда хочет. Бывают ситуации, когда у туриста что‑то случается, например, возникает конфликт с таксистом, а потом он раздувает ситуацию, публикуя информацию в СМИ. С таким я сталкивался», — сказал Арзуманов.

По его словам, отдых в Бодруме преимущественно отельный, туристы пользуются такси редко, и конфликты с водителями могут произойти в любой стране, включая Россию.

Ранее турецкий туроператор Акын Беке из Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) сообщил РИА Новости, что в Бодруме местные водители все чаще вступают в конфликты с туристами, использующими приложения для заказа такси, такие как Uber, вплоть до угроз и драк. Однако Арзуманов подчеркнул, что его партнеры не фиксируют подобных проблем, а российские туристы застрахованы от неприятных впечатлений, пользуясь услугами проверенных перевозчиков. «В любом случае данный случай нельзя назвать массовым», — резюмировал эксперт.

До этого стало известно, как группа российских туристов заблудилась в горах Турции на одном из самых сложных маршрутов. Более суток их поисками занимаются спасатели, но процесс осложняет туман.