Россияне заблудились на одном из самых сложных туристических маршрутов в горах Турции

Shot: Спасатели более суток не могут найти застрявших в горах Турции россиян

Спасатели более суток не могут найти трех россиян, застрявших в горах Турции, из-за густого тумана. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Туристы отправились в поход в высокогорную местность в провинции Ризе и разбили там лагерь. Через неделю они пошли на прогулку и заблудились между плато Амлакит и Джихвой. Этот маршрут считается одним из самых сложных в Турции из-за густых туманов, резкой смены погоды и сложного рельефа. Спасателям постоянно приходится искать потерявшихся там походников.

После того как соотечественники позвонили в службу спасения, на их поиски выдвинулся отряд. Однако операцию пришлось приостановить из-за плохой видимости. Сейчас туман начинает рассеиваться, и туристов снова ищут.

Ранее россиянин пошел в поход в горы Турции, заблудился и чудом выжил благодаря звонку сотовому оператору. Мужчина недооценил сложность маршрута, забрался слишком высоко и начал терять сознание.